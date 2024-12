Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Sainz competitivo con gomme medie, sorpresa Magnussen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08 Leclerc si è rilanciato per un altro giro veloce consoft usate, non migliorandosi per un solo decimo.12.06batte un colpo e fa meglio di Verstappen a parità di mescola, balzando in seconda posizione con un gap di 161 millesimi dal leader.12.04 Allarme rientrato al momento in casa Ferrari, conche sta per rilanciarsi sempre con.12.03 Molto bene Verstappen, che sale in seconda piazza a 263 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio.12.01 Piccola fumata bianca che esce dagli scarichi della Ferrari di. Lo spagnolo rientra subito ai box in via precauzionale. Non una bella immagine.11.59 Resiste il miglior tempo provvisorio dicon la Haas. Hamilton completa il primo time-attack con le soft attestandosi in quarta piazza a 471 millesimi.