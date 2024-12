Sport.quotidiano.net - Juventus Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Torino, 7 dicembre 2024 – Alza la testa di scatto, sgrana gli occhi e interrompe la domanda. “Io, problemi con i tifosi? Quali tifosi?”, chiede Thiago. Gronda di stupore. Il giornalista, altrettanto stupito, argomenta l’ovvio: “Mi riferisco ai cori contro di lei che sono stati fatti martedì sera al Dall’Ara dai tifosi del.”. Altro intervento a gamba tesa: “Io aho passato due anni bellissimi, sia a livello umano che sportivo. Su tutto il resto non ho niente da aggiungere”. Non c’è niente da capire, direbbe De Gregori. Quel giorno è arrivato, e questo siparietto altro non fa che dimostrarlo. Il giorno in cui Motta ritrova il. Presente e passato che finalmente si guardano negli occhi, dopo quel freddo comunicato che la mattina del 23 maggio aveva messo fine a un amore proprio davanti all’altare della Champions.