Lanazione.it - Il trittico trecentesco torna a Prato: la Fondazione Cassa di Risparmio la dona alla città

, 7 dicembre 2024 – La Madonna in trono con Bambino tra i santi Luigi di Tolosa e Francesco, unin forma di altarolo portatile del pratese Maestro di Mezzana,dopo secoli. Ladidiha deciso di acquistare l'opera, proveniente da un'importante collezione privata, e dirla, destinandolafruizione pubblica: entrerà a far parte della collezione del Museo civico di Palazzo Pretorio. Si tratta di un fondo oro, straordinariamente conservato, si spiega in una nota, che rivela notizie originali e racconta particolari di una fase significativa della storia della, quella della signoria dei D'Angiò che garantìguelfal'autonomia da Firenze. Lazione e le caratteristiche dell'opera, con la sua futura collocazione, sono state illustrate oggi dpresidente dellaDiana Toccafondi, e dsindaca diIlaria Bugetti, insiemestorica dell'arte Lia Brunori e all'antiquario ed esperto d'arte Flavio Gianassi, da cui l'opera è stata acquistata.