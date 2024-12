Il caso Edoardo Bove e la disinformazione sulla miocardite da Covid

Leggi su Open.online

Durante la partita tra Fiorentina e Inter, il centrocampistasi accascia a terra e viene portato in ospedale. Per capire cosa abbia causato il malore ci vorranno diversi accertamenti, ma la notizia di unaha acceso l’interesse di contestatori dei vaccini anti, sostenendo che siano questi ad averla causata. C’è un problema: ladel giocatore risale a ben prima della campagna vaccinale. C’è però un’altra falsa narrazione, quella che vede ladascientificamente infondata.Per chi ha frettaNon è ancora certo cosa abbia causato il malore al centrocampista della Fiorentina.Ladirisale al 2020, quando ancora non c’erano i vaccini anti.Ladaesiste ed è ben documentata e confrontata rispetto a quella rara derivante dai vaccini.