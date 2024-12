Secoloditalia.it - Gino Cecchettin torna a stupire: “Potrei perdonare Filippo, certo mi ci vorrà del tempo”

L’ergastolo aTuretta per l’omicidio di Giuliaè arrivato, lo ha deciso quattro giorni fa la Corte d’Assise di Venezia. La sentenza di primo grado, che la difesa impugnerà, ha tenuto in sospeso l’Italia e messo fine al derby dell’opinione pubblica, divisa tra chi voleva il massimo della pena e chi si augurava la clemenza della corte per la giovane età dell’autore dell’efferato femminicidio. Intervistato a Quarto Grado su Retequattro il padre di Giulia,, ha stupito tutti aprendo a un possibile perdono. “Mi cidel, ma potrebbe essere una tappa. Nel momento in cui il percorso viene fatto da entrambi, nel modo giusto. Quindi ci deve essere chiaramente un perdono sincero, e un percorso riabilitativo di untipo. Immaci voglia del, perché si arrivi a questo, ma io non lo escludo.