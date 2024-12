Bergamonews.it - Fonseca è furioso: “Gol irregolare di De Ketelaere, non c’è rispetto per il Milan”

Bergamo. Paulo, allenatore del, si scatena in conferenza stampa. Al termine del match perso per 2-1 al Gewiss Stadium, il tecnico rossonero lamenta un presunto fallo sul gol dell’1-0 di De, che si appoggia su Theo Hernandez.“Chiaramente la partita è stata condizionata dal golall’inizio” afferma, “ma non è solo quello: la direzione è stata sbagliata del tutto”.“È una mancanza diverso il: io sono sempre stato zitto, ma tutti parlano e ora anche io dico basta. Dopo aver visto quello che ho visto in campo, parlo anche io, non ho più comprensione per gli arbitri. Ho avuto questa percezione dal primo minuto”.Il tecnico evidenzia anche che l’arbitro La Penna non aveva buoni precedenti recenti con il: “Ha diretto la partita con l’Udinese come Var (quando fu espulso Reijnders dopo un quarto d’ora, ndr), poi non ha più arbitrato e poi oggi ha diretto questa partita col