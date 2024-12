Laprimapagina.it - Crotone protagonista al Festival della Rigenerazione urbana “Città in scena”

Il, tenutosi presso l’Auditorium di Roma, racconta e celebra la capacità progettuale delleitaliane, soprattutto di quelle intermedie, che stanno mettendo in atto forme e modelli di trasformazione incentrati su inclusione, sostenibilità e resilienza.Un evento di settore tra i più importanti a livello internazionale. Non a caso tra i relatori era presente Carlos Moreno, il luminareed ideatore delle “dei 15 minuti”L’intervento dell’assessore al PNNR Luca Bossi, che ha descritto l’azione didei quartieri cittadini attraverso la creazione e la riqualificazione di impianti sportivi destinati alla pratica di molteplici discipline, con particolare enfasi sulla nascente Cittadello Sport, ha riscosso particolare apprezzamento da parte degli addetti e degli operatori presenti che hanno sottolineato i due aspetti principali scaturiti dalla presentazione: la capacità progettuale e di realizzazione nello spazio di breve tempo ed il fatto che gli interventi non siano isolati ma pienamente inseriti in una azione complessiva di recupero