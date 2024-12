Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 7 dicembre, grande attesa per James Franco. Gli ospiti

Anche questo sabato Silvia Toffanin torna a farci compagnia con una nuova puntata di, il salotto targato Canale 5 che regala un racconto intimo e stimolante delle vite e delle carriere dei grandi personaggi della televisione, del cinema, della musica e dello sport.Durante la puntata di sabato 7, la padrona di casa ospita ancora una volta una serie di volti imperdibili, intervistandoli con la sua genuinità e simpatia.per, attore di Hollywood apprezzatissimo che si racconterà per la prima volta in esclusiva a. Scopriamo insieme gli altridella puntata e cosa dobbiamo aspettarci.del 7: ospiteLa puntata didi sabato 7promette ancora una voltad’eccezione. Silvia Toffanin ha l’opportunità di intervistare, ospite per la prima volta del programma.