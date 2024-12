Quotidiano.net - Agricoltura smart: Orogel lancia il monitoraggio satellitare

Milano, 7 dicembre 2024 –e intelligenza artificiale a beneficio degli agricoltori per prevenire la presenza nelle coltivazioni di malattie, stress idrici e climatici. Monitorando, in tempo reale, tutti i terreni dei soci agricoltori, dal Veneto alla Basilicata, passando per la Romagna. Si tratta del nuovo progetto avviato dal Gruppo leader italiano nella produzione di surgelati, che ha un obiettivo ambizioso: rilevare lo sviluppo delle piante identificando – minuto per minuto – in tutte le superfici coltivate dai soci lungo e in largo per il Belpaese, le singole aree del campo che necessitano di pronti interventi da parte dei tecnici agronomi di, così da agire in anticipo e preservare al meglio la qualità delle colture. Indicazioni preziose per gli agricoltori, soprattutto in tempi dove la siccità e il boom di piogge continuano a danneggiare le colture.