Ilrestodelcarlino.it - Addio a Pietro Peroni: funerale oggi a Santa Maria Goretti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verrà celebrato questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa dia Piazza Immacolata, il rito funebre per l’ultimo saluto a, indimenticato dirigente della Uniroyal Manuli prima e del Gruppo Gabrielli poi, dove si occupava della gestione banche e riconciliazioni.a luglio aveva compiuto 74 anni, ma nell’ultimo periodo ha lottato strenuamente contro un male incurabile soffrendo tantissimo soprattutto nelle ultime settimane contro una malattia che ha dilaniato lui e tutti i familiari che gli sono stati accanto giorno dopo giorno. La notizia della sua scomparsa ieri ha fatto il giro della città lasciando nel dolore e nella profonda tristezza tutti i parenti, gli amici, i tanti ex colleghi di lavoro. Molto conosciuto in città e soprattutto nella zona di Piazza Immacolata dove viveva, era infaticabile e impegnato in molteplici attività.