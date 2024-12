Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco in festa: "Qui lavoro di squadra": "Grazie per l’impegno"

"Sono qui da poco, ma ho già capito che quella di Forlì-Cesena è una provincia con gente che ha tanta voglia di fare sia nella società che nelle istituzioni, fra cui le caserme deidel, dove si lavora bene specialmente di". Lo ha detto l’altra mattina Michelangelo Borino, nuovo comandante provinciale deideldal 30 settembre scorso, al termine della messa nella basilica di San Mercuriale per ladi Santa Barbara, patrona e protettrice deidel. All’omelia, davanti alle autorità cittadine, fra cui il vicesindaco Vincenzo Bongiorno,delin divisa e tanti cittadini, il vescovo Livio Corazza ha sostenuto: "Preghiamo e ringraziamo idelche, insieme ad altri corpi civili e militari, uniti nella comune passione per l’umanità in pericolo, a rischio della loro vita, in questi ultimi mesi, si sono prodigati nelle diverse calamità che hanno colpito il nostro territorio e la nostra popolazione".