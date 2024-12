Movieplayer.it - Uonderbois: Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Geolier e la magia di Napoli

Leggi su Movieplayer.it

è Disney" ci hanno detto i protagonisti nella nostra chiacchierata a Sorrento, per raccontarci la serie partenopea di Disney+. In streaming. Cinque ragazzi di 12 anni, un tesoro, pochi giorni per stare ancora insieme prima di essere mandati via da una vecchia padrona di casa cattiva. Un po' come i Goonies, ma in salsa partenopea. Questo troviamo in, la nuova serie Disney+ disponibile in piattaforma con tutti i suoi sei episodi, che ha la particolarità di essere realizzata nel capoluogo campano e di esser stata presentata proprio in zona, nell'ambito delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Lì abbiamo avuto modo di chiacchierare con i "protagonisti adulti" ,, e conche ha firmato e .