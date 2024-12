Gamberorosso.it - Ue e Mercosur firmano l'accordo: c'è la norma "salva" prosciutto e parmigiano, ma per l'Italia i rischi rimangono

Unione europea e(Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno trovato l'sul testo del trattato di libero scambio. L'intesa è stata firmata a Montevideo dopo 25 anni di negoziati e un iter più che travagliato con continui stop and go, ma che ha subito un'accelerata negli ultimi mesi, anche alla luce della congiuntura economica difficile e dei dazi alle importazioni annunciati dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che per l'Europa a 27 potrebbero essere molto dannosi. «Si tratta dell'inizio di una nuova storia», ha dichiarato entusiasta la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha tenuto una conferenza stampa congiunta coi rispettivi presidenti dei Paesi firmatari.Lo scetticismo in EuropaEbbene, in Europa il clima non è proprio lo stesso.