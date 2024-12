Ilgiorno.it - "Suor Anna Donelli è dei nostri”: un’intercettazione incastra la religiosa finita nell’inchiesta anti-ndrangheta

Brescia – Tra i detenuti era soprannominata “Collina2 per il suo ruolo da arbitro durante le partite di calcetto concesse durante le ore d’aria. Per quindici anni è stata volontaria a San Vittore e nel carcere di Brescia, ed è stato qui che per l’accusaha conosciuto i sodali del presunto clan ndraghesta capeggiato dalla famiglia Tripodi, titolari di uno sfasciacarrozze e un’azienda di rottami, la Stefan Metalli, a Flero, e di casa a Castelmella. Una conoscenza che ieri l’ha fatta finire ai domiciliari per concorso esterno nel sodalizio. Classe 1966, cremonese residente a Milano, in vecchie interviste laaveva confidato di essersi fattaa (e della carità) a 21 anni dopo un’infanzia e un’adolescenza difficili, rispondendo “alla chiamata di qualcuno che inaspettatamente mi ha scelta” nonostante si fosse sempre sentita una nullità.