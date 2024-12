Napolipiu.com - Stop alle perdite di tempo dei portieri: la nuova regola che cambia il calcio

L’organo internazionale sta testando unanorma contro ledi. In Italia la sperimentazione partirà dalla Primavera.Una svolta epocale sta perre il modo in cui igestiscono il pallone. L’IFAB, l’organo chele norme dela livello mondiale, ha avviato la sperimentazione di unache rivoluzionerà la gestione delquando la palla è tra le mani degli estremi difensori.La novità principale riguarda il limiterale: dagli attuali 6 secondi si passerà a 8, ma con una sostanziale differenza nella sanzione. Come riporta il Times, se il portiere dovesse superare ilconsentito, invece dell’attualedi punizione indiretto in area, verrà assegnato und’angolo alla squadra avversaria. L’arbitro, cronometro alla mano, dovrà effettuare un countdown udibile da 5 a 0.