Thesocialpost.it - “Stimola la crescita dei tumori”. Ecco l’incredibile scoperta su un alimento di uso quotidiano

Leggi su Thesocialpost.it

Brutte notizie per gli amanti del fruttosio. Una nuova importante evidenza scientifica è stata portata alla luce da alcuni scienziati della Washington University di St. Louis con la loro ricerca pubblicata su Nature. Già il titolo è molto chiaro ed esplicativo: “Il fegato converte il fruttosio in lipidi per alimentare i”. La+ che, indirettamente (e ora vediamo cosa significa), il fruttosio sarebbe alla base dell’innesco di alcune neoplasie come il cancro cervicale, il cancro al seno e il melanoma. Si diceva: indirettamente. Cosa vuol dire? Gli scienziati americani hanno scoperto che il fegato converte il fruttosio in nutrienti che sono usati dalle cellule tumorali per la loro proliferazione. “Siamo rimasti sorpresi dal fatto che il fruttosio fosse appena metabolizzato nei tipi di tumore che abbiamo testato”, ha spiegato il dott.