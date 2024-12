Iltempo.it - Sprofondano gli ex Ferragnez: mai così in basso. Scalzati dai nuovi influencer

Ci sono molti, anzi moltissimi, video emozionali nella classifica dei top post più popolari su Facebook, mentre su Instagram emergono altrie creator che prendono il posto di Chiara Ferragni e Fedez, decisamente in calo di gradimento da parte degli utenti. Il consueto report di DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, che fotografa l'anno degli italiani sui social mostra diverse novità per questo 2024. A cominciare dalla de-personalizzazione degli account più apprezzati: se nelle scorse edizioni personaggi realmente esistenti si sono contesi lo scettro del post più popolare su Facebook, dal saluto postumo di Piero Angela a quello di Alessandro del Piero all'amico e collega Gianluca Vialli, da Mr. Rain a Gianni Morandi, da Michelle Hunziker a Casa Surace, quest'anno la classifica dei post più popolari è dominata dai contenuti di Fabiosa Media: video altamente emozionali, costruiti con taglio editoriale destinato all'engagement di un pubblico per lo più femminile, che mostrano piccole storie di generosità, gentilezza, solidarietà e altruismo.