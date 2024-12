Lanazione.it - Si studia la Massa antica. Convegno all’ex Clarisse

Torna l’ormai classico "Appuntamento con la storia", del centro studi storici Agapito Gabrielli. Domani alle 16.30, nella sala "Mariella Gennai"convento delleMarittima (in piazza XXIV Maggio) verrà raccontato quello che accade intorno al 1200, anno in cui nacque il Comune diMarittima. La giornata è organizzata dal centro studi storici in collaborazione e con il patrocinio della "Citta diMarittima", la Biblioteca Comunale Badii e l’università dell’Età libera. Il centro "Agapito Gabrielli", è nato per dare ordine e organicità alla ricerca storica che sino ad allora si era sviluppata a livello individuale, nell’intento di coordinare l’impegno e le capacità di quanti hanno a cuore la storia, i costumi, l’arte e le tradizioni di, in piena e aperta collaborazione con tutte le Associazioni culturali cittadine e con l’Amministrazione Comunale.