Tpi.it - Si finge turista e prenota una casa su Airbnb ma poi la occupa: ci vive da 8 mesi insieme al figlio

A Firenze una donna di 40 anni si è fintae hato un appartamento sulla piattaforma onlineper tre notti, salvo poi rifiutarsi di abbandonare la struttura, cheabusivamente ormai da diversia suoventene con anche un cane e un gatto.A raccontare la vicenda è il Corriere Fiorentino. L’appartamento in questione si trova nella zona di Gavinana. La padrona dell’immobile si dice disperata ed esterrefatta, perché nessuno, né forze dell’ordine né magistratura, sembra in grado, almeno fino a oggi, di fare qualcosa per permetterle di entrare nuovamente in possesso dell’abitazione.Lo scorso 31 marzo la fintasi è presentata nella struttura, che aveva precedentementeto su internet. Alla proprietaria, che era andata ad accoglierla, aveva raccontato di essere una ricercatrice all’ospedale San Raffaele di Milano e di essere a Firenze per qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente nel capoluogo lombardo.