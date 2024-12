Justcalcio.com - Scanavino parla, Gatti firma il New Deal

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 11:00:44 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione:TRANSFERmarketWEB.com©fotowww.imagephotoagency.itLa Juventus resterà la squadra di Serie A con il budget più alto. Questa è la garanzia di Maurizio, amministratore delegato del club:“Guardando al futuro, nonostante alcune riduzioni e aggiustamenti in corso, la Juventus dovrebbe continuare ad avere il budget più alto a disposizione per gli investimenti sportivi. Ciò garantisce una grande competitività. Certo, il successo dipende dalle scelte giuste di mercato e dall’avere un po’ di fortuna, ma le basi ci sono.” ha affermato.Nella sua intervista con Radio Serie AIn collaborazione con RDS,ha affrontato anche il tema dello sponsor principale della maglia:“Siamo in trattative avanzate con diversi potenziali partner e prevediamo di assicurarci uno sponsor commerciale per la maglia entro la fine della stagione.