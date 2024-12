Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra ragazze alla stazione di Cesena: le filmano ma nessuno interviene. Il video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 dicembre 2024 – Nelle immagini si vede un cerchio di ragazzi che urlano e gridano. Ma soprattuttole due giovanissime che al centro della scena prima si avvicinano, parlandosi in tono di certo non conciliante, per poi mettersi reciprocamente le mani addosso, aggredendosi a vicenda, tirandosi i capelli e finendo a terra, senza che adei numerosi presenti venga in mente di intervenire per separare le contendenti. Anzi. Probabilmente perché davanti agli occhi dei telefonini, lo spettacolo deve continuare. Magari a uso e consumo dei social network dove i filmati verranno caricati nei minuti successivi. Fortunatamente nessuna avrebbe riportato serie lesioni. Il contesto è quello dellaferroviaria, luogo purtroppo già ben noto per episodi di violenza riguardanti le giovani generazioni.