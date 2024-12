Nutcrackers | recensione del nuovo film con Ben Stiller

Leggi su Cinefilos.it

delcon BenBenfa il suo ritorno sul grande schermo con una originale commedia, perfetta per dare inizio al periodo natalizio: si tratta di. La pellicola, diretta dal regista David Gordon Green (L’esorcista: il credente, Halloween), è stata proiettata per la prima volta al TorontoFestival lo scorso 5 settembre, per poi essere distribuita a livello internazionale su Hulu e Disney Plus, al momento solo in lingua inglese. Ilpresenta un cast formato sia da figure già ampiamente note nel panorama cinematografico internazionale, sia da piccole stelle nascenti. Ben(Una notte al museo, Zoolander) qui interpreta Mike Maxwell, un uomo solitario costretto a spostarsi da Chicago all’Ohio per prendersi cura dei suoi nipoti rimasti orfani.