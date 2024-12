Noi rompemmo il ghiaccio ecco perché nel 68’abbracciai il poliziotto Mario Capanna racconta la prima protesta alla Scala

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Le uova sulle pellicce dei ricchi, comizi volanti ai ‘fratelli in divisa’ e l’abbraccio di un manifestante a uncon le lagrime agli occhi. Quel manifestante si chiama, allora leader della contestazione studentesca milanese, che ricorda all’Adnkronos quel 7 dicembre 1968: la contestazionedella, in scena il Don Carlo di Giuseppe Verdi. “Noiile da allora non c’è anno che non ci sia una manifestazione: è una data simbolica”, diceche parla alle nuove generazioni: “Meno male che i giovani sono tornati in piazza”, ma guai a parlare di nuovo ’68: “Contesti diversi – dice – non bisogna mortificare il presente appiccicandolo al passato: spero semmai che questi movimenti durino quanto il ’68 e siano pacifici: bisogna fare di tutto per evitare la violenza in piazza, anzi sarebbe positivo un dialogo tra manifestanti e forze dell’Ordine: una sorta di educazione civica reciproca”.