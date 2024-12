Ilnapolista.it - Nagelsmann: «Che bello fare il ct, puoi sceglierti la squadra e lasciare a casa gli idioti»

Julianspiega alla Faz perché èil ct, invece che allenare un club. Dice che si può scegliere lui laogni volta, senza dover dar conto. Il commissario tecnico della Germania non usa mezzi termini: “In Nazionale hai semplicemente la possibilità di scegliere unacompletamente nuova tra ottobre e novembre e di convocare lain modo tale da non avere nessun idiota al suo interno”.Come nella vita reale, “ci sono giocatori che magari non si adattano bene alle proprie idee o non affrontano certi argomenti in modo positivo. Grazie a Dio non ho mai dovuto allenare un idiota, ma ne ho sentito parlare.”.Dopo le prime quattro partite internazionali,ha cambiato radicalmente la rosa della Germania: “Abbiamo lasciato aanche uno o due giocatori importanti”, ha detto.