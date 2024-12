Napolipiu.com - MOVIOLA – Disastro Abisso in Inter-Parma: tre errori clamorosi, il VAR lo salva

Il direttore di gara ha sbagliato la valutazione di tutti gli episodi chiave del match, dai due rigori all’annullamento del gol di Barella. Decisivo l’vento della tecnologia. Serata da dimenticare per l’arbitro Rosarioa San Siro. Il direttore di gara ha commesso tredeterminanti durante, tutti puntualmente corretti dall’vento del VAR che hato la regolarità del match, terminato 3-1 per i nerazzurri.Il primo episodio controverso arriva dopo appena 9 minuti, quandoassegna un calcio di rigore all’per un presunto fallo di Keita su Lautaro Martinez. Il check del VAR rivela però che il contatto, seppur esistente, è avvenuto fuori area, portando alla corretta assegnazione di un calcio di punizione.Il contatto tra Keita e Lautaro: perè rigore, ma il VAR mostrerà che è fuori arealo annulleràNella ripresa, sul punteggio di 1-0, arriva il secondo errore: viene annullato un gol a Barella per un fuorigioco segnalato dal guardalinee.