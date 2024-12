Mistermovie.it - Mister Movie | Ai Casting della Serie TV di Harry Potter si sono presentati 32.000 Bambini

Scopri tutto sul reboot di Harry Potter targato HBO, con 32.000 giovani attori ai provini e una produzione che promette di riportare la magia della saga sul piccolo schermo. Casting da Record per Un Reboot Ambizioso e Attesissimo quello di Harry Potter. La magia di Harry Potter è pronta a incantare ancora una volta il pubblico, grazie al reboot televisivo in lavorazione presso HBO. La serie si propone di adattare i sette romanzi originali di J.K. Rowling in un formato completamente nuovo, con più stagioni che esploreranno in profondità la storia e i suoi personaggi. A capo del progetto c'è Francesca Gardiner, già nota per il suo lavoro in serie di successo come Succession e His Dark Materials, affiancata da Mark Mylod, regista esperto con esperienze in Game of Thrones e The Menu.