Ilfattoquotidiano.it - Migranti, Piantedosi: “Centri in Albania? attendiamo Cassazione, non c’è urgenza”. “Usato come canile? Una barzelletta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il procedimento diè iniziato, e aspettiamo di vedere l’evoluzione della situazione,” ha dichiarato il ministro degli Interni Matteoa margine di un evento presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. “Non c’è una necessità impellente di riattivazione del centro, visto che le partenze e gli sbarchi sono molto ridotti in questo periodo. Prenderemo una decisione in base agli sviluppi,” ha aggiunto il ministro.ha inoltre commentato gli articoli riguardanti l’utilizzo degli impianti: “È unache qualcuno ha messo in circolazione, simpatica ma infondata. Nessuno ha mai parlato seriamente di questa possibilità.”L'articolo: “in, non c’è”. “? Una” proviene da Il Fatto Quotidiano.