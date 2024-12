Meglio un uovo oggi… che la carbonara di ieri | i proverbi reinventati a scuola dai bambini spopolano su TikTok

Leggi su Open.online

Un compito in classe è diventato involontariamente un trend sui social. Alcune maestre, con un pizzico di creatività, hanno chiesto ai loro alunni di completare i più celebriitaliani. Il risultato: una raccolta di risposte che mescolano ironia, semplicità e un’inattesa profondità, trasformando le massime popolari in qualcosa di completamente inaspettato. Si tratta di un’attività nata come un semplice esercizio scolastico che ha poi trovato casa su, dove genitori e insegnanti hanno iniziato a condividere le perle di saggezza dei loro piccoli e il fenomeno sta iniziando a diventare un trend. I, si sa, sono il frutto di un lungo percorso culturale, tramandati di generazione in generazione. Per iche non lo sanno, però, sono semplici frasi prive di un significato preciso, perfette da reinventare con fantasia, trasformando un esercizio scolastico in un fenomeno social.