Manovra | Monti ' Meloni ha gettato meno denaro nonostante Salvini'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La situazione economica dell'Italia è drammatica e migliore di altri Paesi che di solito facevano molto meglio di noi, e questo descrive la complessità della situazione. Se dovessi dire molto in sintesi cosa penso del governosotto il profilo economico direi: molto bene avere in gran parte rotto con la tradizione dei bonus e deldalla finestra; lo hanno fattodi altri governi, onore al ministro Giorgetti ma anche alla presidente del Consiglio e sono riusciti a farlo pur avendonell'esecutivo". E' il giudizio espresso dal senatore a vita ed ex premier Mario, a Otto e mezzo su La7. "La cosa negativa, secondo me - ha aggiunto - è la narrazione die della coalizione di governo sulla necessità che loro vedono che l'Italia torni ad una mentalità da piccolo mondo antico, da privilegio della nostra produzione tipica, quasi investita da virtù morali superiori agli altri Paesi.