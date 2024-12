Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 75-65, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: scappano via i bianconeri nel 4° periodo!!

Timeout75-65 ANCORAAA! L'anconetano volante!!!! Rimbalzo in attacco di Pajola che valemente il +10!!4? Air-ball di Davidovac.73-65 ALEEEEE! PAJOLAAA! Buttandosi indietro! Più otto!3? Splendido passaggio di Pajola, di tocco per Shengelia, che militava a centro-area. Fallo di Mitrovic sul georgiano.71-65 Accorcia lacon un rapido canestro.71-63 DENTRO IL LIBERO!70-63 SHENGELIA lascia lì Petrusev, segna e subisce il fallo (4°)!!! Prova a prendere il largo la!3? Palla persa, Pajola stoppato da Petrusev, palla.68-63 Manco a dirlo! Dentro il libero!67-63 MARCOOOO BELINELLI! Riceve sotto canestro, finta, manda al bar Davidovac e segna con il fallo.