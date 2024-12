Secoloditalia.it - L’Inghilterra perde la propria identità sui nomi maschili: Muhammad si attesta come il più frequente

Leggi su Secoloditalia.it

diventa il nome piùin Inghilterra, lo scrive Dagospia in un articolo citando le fonti del quotidiano britannico Mirror. Ormai sono ben lontani i tempi dei sempre noti “Charles”, “Jack”, “John” e “George”, i grandi spostamenti dovuti alle migrazioni hanno rimpiazzato la cultura deiinglesi per i bambini almeno per quest’anno. Noah, che era il più diffuso fino a questo momento, ha ricevuto il ben servito dache secondo un’indagine dell’Ons (Office for National Statistics) ha scalato la cima delle scelte genitoriali.la: la scalata diNel 2012 il nomesi trovava soltanto al ventesimo posto tra iscelti dai genitori per i propri bambini in Gran Bretagna, ma nei successivi 12 anni ha iniziato la sua scalata fino ad arrivare in cima alla classifica.