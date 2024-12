Thesocialpost.it - L’annuncio dei ribelli jihadisti: “Avanziamo su Damasco”. Fuga dai palazzi governativi

I gruppidi orientamento jihadista continuano a progredire verso. Dopo aver preso Hama, hanno conquistato il distretto di Rasten e ora si trovano a soli 5 chilometri da Homs, un punto strategico per raggiungere la capitale. In un’intervista rilasciata alla CNN, Al Jolani ha dichiarato: “Il nostro scopo è rovesciare il regime”.Leggi anche: Scomparsa Daniela Ruggi, arrestato l’amico Domenico: trovate armi in casa suaHassan Abdul Ghani, comandante di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ha comunicato che i suoi uomini sono in marcia versoe ha lanciato un monito all’esercito e al ministro della Difesa siriano. “Stiamo avanzando verso”, ha affermato in un video pubblicato su X. “Invitiamo i soldati rimasti del regime e il ministro della Difesa a prendere posizione”, ha aggiunto Abdul Ghani, sottolineando: “Siamo in arrivo”.