Ilfattoquotidiano.it - L’albero di Natale di Bulgari a Roma è brutto e insostenibile. Ma per Gualtieri dovremmo solo ringraziare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ stato inaugurato pochi giorni fa – alla presenza del sindaco, di un coro di bambini e di tutta una serie di rappresentanti istituzionali e vip – un albero enorme, di colore dorato, di forma elicoidale, dalla base massiccia, firmato. Azienda che ormai è legata a doppio filo all’amministrazione capitolina per motivi che noi semplici cittadini facciamo davvero fatica a capire.campeggia in cima alla scalinata di Piazza di Spagna, in una posizione di massima visibilità e prestigio.Nei comunicati e nelle varie dichiarazioni, si spiega cheè sostenibile, perché sono utilizzate luci led a basso impatto energetico. Sono affermazioni che, per chi lavora da anni sui temi della crisi ambientale, appaiono ridicole e grottesche. E il motivo è semplice. Anzitutto, è abbastanza difficile definire un gigantesco albero di plexiglass, cioè plastica, sostenibile.