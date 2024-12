Sport.quotidiano.net - La squadra. Palsson si candida. Mediana, torna Giunti

Non è facile dare continuità quando infortuni, e in questo caso anche squalifiche, dimezzano le scelte a disposizione del tecnico. E così, come per tutte le altre gare di questo girone di andata, anche per il posticipo contro il Campobasso Zauli dovrà trovare soluzioni per tamponare le assenze. In difesa l’allenatore biancorosso dovrà ovviare al forfait quasi certo di Giraudo. Il terzino sinistro è alle prese con un problema che lo ha costretto a uscire nel primo tempo durante il match col Sestri Levante. La soluzione potrebbe essere l’impiego di Leo o in alternativa, anche se sembra meno possibile, quello di Bacchin. Al centro del pacchetto arretrato ci saranno Amoran e Plaia: per Angella, infatti, dovrebbe slittare il rientro alla prossima giornata, quando i biancorossi saranno impegnati nella trasferta di Pontedera.