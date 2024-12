Linkiesta.it - Il racconto di un arcipelago che diventa isola attraverso il vino

Leggi su Linkiesta.it

Non è un estratto della “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio l’incipit del percorso narrativo e iconograficole terre franciacortine, disponibile in libreria dal 6 dicembre. Armando Castagno – degustatore, ideatore e direttore di corsi di approfondimento per l’Associazione Italiana Sommelier – sceglie un raccontino emblematico tratto dal “De Oratore” di Cicerone come epigrafe del suo “Viaggio in Franciacorta. Un diario”.Il poeta Simonide, invitato a un banchetto in Tessaglia, dedica un carme a Castore e Polluce. Il padrone di casa, irritato da questa scelta, gli riconosce solo metà del compenso, invitandolo a chiedere il resto ai due figli di Zeus. Poco dopo, Simonide viene chiamato fuori da due giovani misteriosi e nel momento in cui esce, la casa crolla, uccidendo tutti i presenti.