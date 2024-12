Il Napoli dalla Lazio alla…Lazio | le parole di Orsi

Leggi su Terzotemponapoli.com

La sconfitta delin Coppa Italia contro la: di seguito ledi Nando, presente su Televomero nella trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’. “Eliminazione in Coppa Italia un fallimento? Conte ha deciso di mettere in campo una formazione senza avere troppe preoccupazioni del risultato finale. Tanti calciatori azzurri non avevano mai giocato nel corso di questa stagione. Nel complesso ilnon ha nemmeno fatto male nel primo tempo, in cui ha subito pareggiato l’1-0 di Noslin e poi ha rischiato di siglare il 2-2 nel finale. Ilè comunque primo in classifica e meritatamente, Conte ha voluto fare degli esperimenti, della Coppa Italia non gli interessava granché.di Conte nel post-gara? Penso che lui si sia reso conto che per vincere lo Scudetto serva ancora qualcosa in difesa.