Il corpo ricoperto di foglie una scena orribile | la morte di Valerio S il bambino precipitato in via Giordani a Roma

«Ileradi, una. È caduto davanti ai miei occhi. L’ho visto precipitare». A parlare è Anna, la badante della casa in via IginoS., 11 anni, èdal decimo piano del palazzo ed è morto poi all’ospedaleGesù. «Ero terrorizzata, urlavo e suonavo a tutti i campanelli», racconta Anna. La siepe ha attutito il colpo, ma non è bastato. Il padre era in casa insieme al figlio, alla baby sitter e alla sorellina. «Urlava disperato, ripeteva a tutti di non avvicinarsi al figlio. Io però l’ho rassicurato dicendogli che conoscevo le manovre di primo soccorso e così ho ascoltato il battito del bimbo, ancora c’era.», dice il compagno di Anna.I testimoniIl Messaggero ricorda che il palazzo si trova nella stessa via in cui fu ucciso nel 2016 il 23enne Luca Varani.