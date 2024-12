I nuovi dati sull’aborto in Italia arrivano in Parlamento Ma il ministero della Salute non pubblica le tabelle soprattutto sull’obiezione di coscienza

Leggi su Open.online

Ilhato, con quasi un anno di ritardo, il report sull’applicazionelegge 194. Ma nelle pagine diffuse (prima dalla rete Pro-Choice) mancano le 32 tabelle con icompleti e suddivisi per Regioni, soprattutto quelli relativi all’obiezione di. A Open risulta, però, che siano state inviate, insieme alle altre 86 pagine del report, dall’Istituto superiore di sanità al dicastero di Orazio Schillaci. Che a sua volta può decidere cosa diffondere, ci spiegano fonti informate. Ma l’omissione di tali– che sono incompleti e non possono essere utilizzati per fare un’analisi accurata e completa sull’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza in tutte le regioni d’– cambia completamente il tipo di informazione. Iche troviamo nel reportDal report, ora sui canali istituzionali, nel 2022 sono state notificate 65.