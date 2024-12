Sport.quotidiano.net - Gran parte dell’attacco sarà sulle sue spalle, ma potrà dare una grossa spinta pure Ndoye reduce dalla sua prima doppietta. Castro scatenato: ora piace anche all’Inter

Tuttodi Santiago. E su un Danrigeneratocon il Venezia. Correva il 20 dicembre di un anno fa quando lo svizzero mandava Thiago Motta in ginocchio da lui, con il gol vittoria sull’Inter in Coppa Italia: domani dovrà provare a mettere in ginocchio tanto il suo ex tecnico quanto la Vecchia Signora, in quello che è uno scontro diretto per l’Europa tra due formazioni in emergenza e ancora alla ricerca della definitiva identità: è chiamata a riaprire la corsa all’Europa il Bologna e ad accorciare la classifica, mentre i bianconeri inseguono il rilancio. Ma non c’è dubbio che senza Riccardo Orsolini a caricarsi il peso offensivo del Bolognasoprattutto Santi ‘El Torito’, che proprio contro la Juventus ha segnato il suo primo gol italiano lo scorso 20 maggio, nella penultima giornata di campionato.