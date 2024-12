Lanazione.it - Furti Il prefetto fissa il Comitato per la sicurezza

di Laura Valdesi SIENA L’appello di Agnese Carletti, presidente della Provincia, non è rimasto inascoltato. Aveva chiesto ieri alMatilde Pirrera una riunione delper l’ordine e lapubblica dedicato all’allarmenelle abitazioni che sta togliendo il sonno alle famiglie. E richiedendo un grande impegno delle forze dell’ordine sul territorio. La riunione è stata subito convocata dalla rappresentante del governo: si svolgerà lunedì alle 15. Parteciperanno la presidente Carletti, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e i comandanti provinciali delle forze di polizia. Insomma, i componenti istituzionali dell’organo consultivo del. In questa fase l’incontro viene ristretto solo al primo cittadino del capoluogo, componente di diritto, per svolgere un’analisi della situazione a tutto tondo.