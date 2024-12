Anteprima24.it - Festa a tutto campo su passato e futuro: “La verità verrà a galla”

Tempo di lettura: 3 minutiLa scena dell’apertura del tunnel di Avellino, dopo 17 anni, è tutta per Gianluca.L’ex sindaco arriva nei pressi di via Luigi Amabile poco prima del taglio del nastro simbolico e sarà proprio lui a “romperlo” per poi lasciar spazio al traffico veicolare. (LEGGI QUI)Dopo diverse settimane si concede anche a microfoni e taccuini e traccia una disanima di, presente e.Di seguito le sue dichiarazioni: TUNNELAbbiamo dedicato ogni giorno, insieme all’assessore Genovese, all’ingegnere Cicalese e all’architetto Smiraglia, a completare le 88 prescrizioni legate al tunnel di Avellino: un lungo processo di trasformazione, è stato finalmente completato grazie a un impegno costante e a numerosi sforzi.Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Abbiamo trasformato la città, dandole una nuova identità”, ha affermato, evidenziando come Avellino sia ora una città più pulita, con i conti in ordine e con nuove prospettive di sviluppo.