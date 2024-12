Lanazione.it - Domenica sul Ponte di Mezzo si mette in moto un sorriso

Pisa, 8 dicembre 2024 – Un'occasione speciale per donare sorrisi e momenti di spensieratezza ai ragazzi con disabilità grazie alla potenza delle due ruote: l'iniziativa, organizzata dal pilota pisano Francesco Grillandini con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Pisa, si svolgerà questa8 dicembre, dalle 14 alle 17, suldia Pisa. Il progetto, dal titolo "in", proun pomeriggio indimenticabile all’insegna della gioia e della condivisione. “L'evento che si terrànasce - ha detto il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - con l’obiettivo di regalare una giornata di gioia e serenità ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Manifestazioni come questa rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere i valori di solidarietà e altruismo, due elementi che devono orientare l’azione di Confcommercio verso i temi sociali.