Domenica c’è il Genoa. Si gioca al Manuzzi

I ’baby’ del Cavalluccio tornano are nel tempio del calcio cittadino.infatti l’Orogel Stadium Dinosarà la cornice che opterà il match di Primavera 1 tra Cesena e, in programma con fischio di inizio alle 15. I bianconeri sono attualmente in quindicesima posizione a 14 punti, appaiati all’Empoli e a una sola lunghezza di distanza da Lecce e Atalanta. Il treno della metà classifica è a un passo e una vittoria contro i liguri per la squadra di mister Nicola Campedelli, reduce dal successo 1-0 contro la Cremonese, significherebbe un ottimo volano, anche in termini di convinzione e di continuità di risultati. Ilarriverà invece in Romagna forte della sua attuale nona posizione, garantita dai 20 punti fin qui messi in cassaforte. In relazione al match, il club bianconero ha avviato la prevendita dei biglietti.