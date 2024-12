.com - Denuncia il figlio spacciatore: il papà chiama i carabinieri per farlo arrestare

Leggi su .com

ile lo fa. E’ la storia di unche dopo averto iha consegnato, di fatto, ildiciottenne. “Miospaccia”: ha detto.per fareil“Miospaccia”: con queste parole un padre ha permesso l’arresto di suo. Un padre ai domiciliari, che hae lo ha fatto. Dopo la telefonata delai militari, per il 18enne sono infatti scattare le manette. Una sorta di legge della vita, o forse un insegnamento della stessa affinché la storia non si reiterasse: o non abbastanza da rovinargliela per sempre.Leggi anche: Auto rubate nel cortile di casa, blitz deiIl padre, ai domiciliari, ha fattoil. A essere arrestato, daidella sezione radiomobile della Compagnia di Ostia, un 18enne.