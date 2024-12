Sport.periodicodaily.com - Cremonese Vs Reggiana: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I grigiorossi per stabilizzarsi nei piani alti, gli emiliani per uscire dalla zona rossa della classifica.si giocherà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il ritorno di Stroppa sulla panchina dei grigiorossi sembra aver messo le ali alla squadra tanto da viaggiare su ritmi promozione. Due vittorie consecutivi nelle ultime due gare, a dimostrazione di compattezza ritrovata necessaria per candidarsi alla promozione.Acque agitate in casa degli emiliani, terz’ultimi in classifica, sebbene comunque la zona play-out disti appena un punto. La squadra di Viali non vince da sei turni, per cui deve necessariamente tornare a fare punti sebbene l’avversario sia molto scomodo.