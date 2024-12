Iltempo.it - Congo, allerta per la malattia misteriosa. Alta l'attenzione sugli ingressi

Sale la preoccupazione anche in Italia per lache inha portato, secondo stime dell'Africa Centers for Disease Control and Prevention, a 79 morti e 376 casi. A spaventare non sono tanto i numeri ma le poche notizie sulla tipologia diche, per il ministro della Salutelese Roger Kamba, è "una sindrome probabilmente influenzale" che sta mietendo vittime soprattutto tra i più piccoli. L'Italia alza dunque l'. Il ministero della Salute ha inviato una raccomandazione alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero chiedendosu tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal Paese africano. Nelle scorse ore il governo delha dichiaratoper questa sindrome simul-influenzale che oltre a decine di morti ha contagiato centinaia di persone.