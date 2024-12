Quotidiano.net - Chi sono i più ricchi d’Italia: da Ferrero ad Armani, la classifica dei miliardari del 2024

Roma, 6 dicembre– Cresce il numero deiin Italia, ma soprattutto cresce - ancora più velocemente - il loro patrimonio. I dati del rapporto Ubs sui super-mostra infatti come in un anno, dal 2023 al, il numero di italiani con un patrimonio superiore al miliardo di dollari sia salito di 6 unità, passando da 56 a 62, pari a un incremento di circa il 10%. Nello stesso arco di tempo però il loro patrimonio è salito da 162,3 a 199,8 miliardi di dollari, con una crescita del 23,1%, fra le più alte in Europa (in Germania e nel Regno Unito, ad esempio è stata 'solo' del 10%). Ma quello che impressiona di più è la quantità di valore che questi 'paperoni' hanno accumulato rispetto alla ricchezza nazionale: su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, in pratica in Italia c'è uno ogni milione di persone, ma con 200 miliardi di ricchezza, il loro patrimonio 'vale' l'8,4% del Pil (che per ill'Fmi stima in 2308 miliardi di dollari).