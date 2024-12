Ilgiorno.it - Canegrate, l’ufficio postale chiuderà quattro mesi

(Milano), 6 dicembre 2024 - Dal prossimo 11 dicembre l'ufficiodi via Cervino ai battenti per lavori. Un lungo periodo di stop, considerando che riaprirà soltanto, lavori permettendo, il 25 marzo 2025. Un colpo al cuore per 13mila cittadinisi, dirottati nello scomodo ufficiodi San Giorgio su Legnano, piccolo e peraltro lontano per chi ci deve andare a piedi. "Nell'ultimo anno la nostra Amministrazione ha rimarcato presso Poste Italiane la pessima situazione dell'ufficiose: dallo sportello prelievi perennemente fuori servizio ai sistemi informatici funzionanti a singhiozzo - hanno spiegato dall'amministrazione comunale di-. Ora, nell'ambito del Progetto Polis, si prospetta una radicale trasformazione del nostro ufficio