Cagliari, coppia di anziani trovata morta in casa: ipotesi malore o avvelenamento

Una tragedia si è consumata a, dove unadi, marito e moglie di 79 e 82 anni, è statasenza vita nella propria abitazione in via Ghibli, nel Quartiere del Sole. A fare la terribile scoperta è stato il figlio 44enne, che ha immediatamente dato l’allarme.I primi rilieviSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Bartolomeo. Non sono state rilevate tracce di effrazione all’interno dell’abitazione, suggerendo che lanon sia stata vittima di un’aggressione o di un furto. Il medico legale, dopo un primo esame sui corpi, ha escluso segni di violenza come causa del decesso.Lesul decessoTra le possibili cause, gli inquirenti stanno valutando uno unaccidentale. Per determinare con precisione cosa sia accaduto, sarà fondamentale l’autopsia, già disposta dalle autorità competenti.