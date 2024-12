Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C attesa reazione del CUS Pisa Cosmocare sul campo proibitivo di Prato

, 6 dicembre – Non è un buon momento per ilCUS, che non ha fatto in tempo ad assaporare il primo successo esterno, per poi perdere in casa il derby salvezza con la Juve Pontedera. I ragazzi del rientrato Scocchera devono dare un segnale di vita, domenica a, in un match sulla carta, suldell’esperta Pallacanestro Dragons, che schiera giocatori con un trascorso inB e giovani promettenti. PALLACANESTRO DRAGONS– La squadra di coach Pinelli, seconda in classifica a quattro punti dalla capolista Fides Montevarchi, imbattuta in casa, è una compagine molto ben attrezzata, con atleti di esperienza come Bruni, play di 43 anni, Iardella, guardia di 36 anni, Savadori, pivot di 31 anni, e Berni, guardia di 31 anni, tutti fino a pochi anni fa inB, l’ala forte Magni, il play Smecca e la guardia Staino (ex C gold), a cui si aggiungono i più giovani Manfredini, Marini e Pacini.